MONTEGIORGIO - Rivalità fra campanili e promozione del territorio, è arrivato il giorno del Palio dei Comuni all’ippodromo San Paolo. Ieri sera le Cene della giubba che hanno fatto il sold out in tutti in Comuni, oggi la sfida con gli eventi in programma già dalle 12 grazie alla tavola rotonda sul rilancio delle Marche presieduta dal commissario alla Ricostruzione Guido Castelli.

Il cibo



I Comuni metteranno in campo anche le loro ricchezze gastronomiche, dal pesce fresco del giorno al brodetto fino ai vincisgrassi e gli immancabili maccheroncini di Campofilone. In pista i cavalli di 24 Comuni. Per Ascoli c’è Arquata (fra i centri più colpiti dal sisma del 2016); per Fermo, oltre al capoluogo, Belmonte Piceno, Campofilone, Francavilla d’Ete, Montappone, Monte Urano, Montefalcone, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano e Sant’Elpidio a Mare; per Macerata, oltre al capoluogo Camerino e Civitanova; per Ancona la debuttante Jesi e la stessa Ancona. Quindi dall’Abruzzo arriva Lanciano, dal Lazio Amatrice e dallUmbria Gualdo Tadino, che ha vinto le ultime due edizioni.

Come rimarcato ieri in cronaca regionale, il parterre è degno di nota: oltre a sindaci e assessori, saranno presenti la campionessa di fioretto Elisa Di Francisca, portacolori della sua Jesi, la showgirl Natasha Stefanenko, residente a Sant’Elpidio a Mare, e la cantante lirica Julia Burdulì, pronta a eseguire l’Inno di Mameli. «Una grande emozione - ha commentato in questi giorni Alessia Mattii a nome della famiglia che ha fatto nascere e crescere l’ippodromo di Piane - ospitare questo evento che ormai ha una portata internazionale».



Il Palio è inserito nell’ambito della normale giornata di corse, e gli orari da tenere a mente sono le 13.40, quando è previsto l’inizio delle manifestazioni vere e proprie per il Palio con gli spettacoli e gli sbandieratori, le 16 con la prima batteria, le 16.30 con la seconda, le 17 con la terza. In ogni batteria correranno 8 cavalli in rappresentanza di altrettanti Comuni e i primi 4 di ogni batteria accederanno alla finale che è in programma alle 18.30.