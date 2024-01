Montegiorgio, l'auto si sfrena e la schiaccia contro la parete del garage: donna in gravi condizioni

MONTEGIORGIO - E' in gravi condizioni ma almeno dai primi accertamenti non sarebbe in pericolo di vita. Una donna sui 50 anni questa mattina a Piane di Montegiorgio poco prima delle 10 è stata travolta dalla propria auto che si sarebbe sfrenata schiacciandola contro la parete del garage.

E’ stata la donna stessa ad allertare i soccorsi chiamando il 118 con i sanitari che appena arrivati sul posto, hanno allertato l’eliambulanza per il trasporto all’ospedale di Torrette. Durante il trasferimento la donna non ha mai perso conoscenza. Seppur grave, non sarebbe in pericolo di vita.