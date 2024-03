MONTE URANO - La campagna elettorale ha ufficialmente preso il via. Non solo con la presentazione del primo candidato sindaco (Claudio Moretti) ma anche con le prima schermaglie tra i diversi schieramenti. La lista Patto civico per Monte Urano interviene sulla questione dei disagi dei commercianti in centro storico a causa dei lavori pubblici. Ne avevamo riferito nei giorni scorsi parlando del parziale spostamento del mercato e dei cantieri in corso. Critica maggioranza e opposizione (Cambiamo Musica).

APPROFONDIMENTI IL SOCIALE Sos affitti e bollette a Fermo, il Comune ora corre in aiuto alle famiglie: taglio della Tari per chi ha studenti fuori sede, aumentano le richieste

I timori

«Avevo suggerito al vicesindaco Giacomo Sollini e al consigliere di maggioranza (ora assessore allo Sport) Stefano Mandolesi una viabilità diversa, risultante dal confronto con gli stessi negozianti», afferma l’ormai ex assessore Massimo Brasili. Che poi rimarca come anche la lista di opposizione Cambiamo Musica nulla ha fatto per evitare tali disguidi. E precisa: «La minoranza ha sempre votato contro ogni opera di ammodernamento e di sviluppo del paese. Si è espressa contraria alle delibere sul cosiddetto Progetto Norma 27, alla adozione del Prg e alla variante che prevede la strada di collegamento diretto con il nuovo ospedale». Per il candidato sindaco Moretti e per il suo braccio destro Brasili, insomma, «è inaccettabile sottoporre gli esercizi pubblici a certi disagi».

L’appello

Patto civico per Monte Urano, dunque, si schiera dalla parte dei commercianti e «chiede alla amministrazione comunale di modificare la viabilità in modo da assicurare un regolare svolgimento delle attività da parte di tutti i negozianti del centro».