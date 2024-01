PESARO - Una città creativa che accoglie i visitatori della Capitale della cultura anche dalle immagini che le vetrine di Pesaro potranno offrire: “La vetrina più bella”, è un vero e proprio concorso che attraversa i temi della Pesaro 2024, (arte, natura e tecnologia) rivolto a tutti i negozi e attività commerciali della città, in tutti i quartieri, che si sfideranno nei mesi di febbraio e marzo. Lo scopo è quello di creare un’atmosfera originale, ma soprattutto valorizzare la creatività dei commercianti, coinvolti in questo straordinario anno.

L’arricchimento

«Si tratta di arricchire Pesaro di un’atmosfera identitaria e di festa», spiegano Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza e Francesca Frenquellucci, assessora all’Innovazione e Partecipazione. «È un’ulteriore iniziativa che si aggiunge alle tante che legano il territorio alla prospettiva della Capitale. Ringraziamo i Quartieri e il Municipio per aver accolto e rilanciato la proposta del contest, ideato per arrivare in profondità e ramificare (come fatto ad esempio con l’iniziativa “Cosa c'è Dop” che trasforma i bar e le osterie della provincia in centri di informazione) l’anno di Pesaro 2024 sul territorio.

Una sfida variegata e interessante, soprattutto nel coinvolgere le “vetrine” delle attività meno solite ad allestirsi a tema». La partecipazione al concorso, libera e gratuita, è prevista entro il 15 febbraio, ed è rivolta a tutti i negozi e le attività commerciali e artigianali dotati di vetrina, ubicati nel territorio cittadino. È necessario compilare il modulo di adesione, entro le ore 10 del 15 febbraio, esclusivamente inviando una PEC a suapassociatopesarese@emarche.it e una sola fotografia, raffigurante l’allestimento e l’insegna del negozio.

Entro la stessa data, le vetrine dovranno essere allestite e non dovranno subire variazioni fino al 30 marzo 2024. Gli scatti e le vetrine, saranno valutati dalla commissione giudicatrice composta da rappresentati delle istituzioni pubbliche e private, da soggetti impegnati nella promozione della Capitale e dai rappresentanti dei Consigli e del Municipio. La graduatoria sarà stabilita secondo parametri di originalità, senso artistico ed eleganza, con un punteggio da 6 a 10. Alle prime tre classificate, saranno consegnati, per ciascuno 2 biglietti per una rappresentazione agli spettacoli del Rossini Opera Festival 2024 e una confezione di prodotti alimentari del territorio.