Mattarella a Pesaro: «Un dovere il passaggio del testimone tra generazioni»

(Agenzia Vista) Pesaro, 20 gennaio 2024 «Oltre che eredità del passato la cultura è soprattutto presente e futuro, non semplice consumo di ciò che è casualmente disponibile: è un passaggio di testimone da una generazione all'altra. Il passaggio del testimone è uno dei compiti più importanti che appartengono a una comunità e alla sua civiltà. Un grande momento di civiltà, oltre che un dovere. Fare cultura significa creare opere dell'ingegno. Il fatto che si continui a sognare - ha scritto l'antropologo Roger Bastide - conferma che la creazione resta da completare. Per Pesaro inizia oggi un sogno operoso. Un sogno sorretto dall'impegno di realizzazioni concrete. Buon anno da capitale italiana della Cultura per il 2024!». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia per l'inaugurazione di Pesaro capitale italiana della cultura 2024. Fonte video Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it