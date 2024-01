Matteo Ricci, il mattatore di Pesaro 2024. Dal discorso strappa applausi al trenino con le volontarie. Il video

Ha cambiato anche l'abito, passando dal completo blu, elegantissimo, con fascia tricolore d'ordinanza, ai più comodi e informali jeans, maglioncino e scarpe da ginnastica bianche. Matteo Ricci, con l'inaugurazione di Pesaro 2024 Capitale della Cultura, si avvia a concludere il secondo mandato da sindaco con un lascito perfetto: un crescendo rossiniano di riflettori nazionali puntati su Pesaro, su di lui (niente male in vista delle elezioni europee) e anche su chi del Pd correrà per prenderne il posto da primo cittadino (presentissimo Andrea Biancani). Insomma, l'inaugurazione in diretta Tv, il senso delle parole di Ricci, il progetto e la sua attuazione, hanno messo in chiaro per quale motivo sarà molto complicato per il centrodestra conquistare la cosiddetta roccaforte rossa.

Guarda il video

Il mattatore

Ricci è stato il perfetto padrone di casa, mischiando l'alto e il meno alto, sia in veste ufficiale (il discorso davanti a Mattarella ha strappato applausi a getto continuo degli oltre 8mila presenti), che in quella di mattatore con un parterre ricco di figure di spicco al di là dei politici (piena di significati la stretta di mano a Katia Ricciarelli, altrettanto quella in tarda serata con Rosa Chemical), una miriade di collegamenti Tv (compresa la diretta al Tg2 Post, con il ministro Sangiuliano presente in prima fila) e pure beato tra le donne in un trenino (composto dai volontari dell'imponente organizzazione) sulle note dell'orchestra Casadei (vedi il video tratto dalle storie Instagram dello stesso sindaco).