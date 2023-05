FALCONARA Non si ferma la scia di raid ladreschi consumati nel territorio di Falconara. Nei giorni scorsi non è stata solo la trattoria Da Nordio al Mare a essere stata presa di mira da ignoti che si sono introdotti nella cabina del personale portando via soldi e scarpe dei camerieri, ma altri tre colpi – per fortuna solo tentati – sono stati messi a segno in altrettanti esercizi commerciali della città nella stessa nottata.

APPROFONDIMENTI IL PROCESSO Strage di Corinaldo, condannato a 10 anni e 5 mesi un affiliato della banda dello spray



La serie nera

Si tratta di un bar, una pizzeria e un negozio situati in via Fratelli Cairoli e Nino Bixio, pieno centro. Ignoti, forse addirittura le stesse persone (o un singolo bandito?) hanno tentato di forzare le porte di ingresso degli esercizi commerciali, lasciando evidenti segni del tentativo di scasso ma senza tuttavia riuscire ad aprire. Presumibilmente devono aver utilizzato dei cacciavite o un arnese in ferro, essendo una delle porte piegata in modo evidente verso l’esterno, proprio in corrispondenza della serratura. I colpi sono tutti falliti, anche perché sono scattati gli allarmi collegati alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza privata Vedetta2/Mondialpol che ha inviato sul posto le sue pattuglie. Le guardie giurate, da un primo accertamento e da un attento controllo della zona, non hanno trovato nessuno nei paraggi ma hanno comunque informato i carabinieri della Tenenza di Falconara dei segni di scasso rinvenuti. Segno quindi, che quelle attività erano nel mirino dei ladri. Banditi che già avevano messo a segno un colpo in una tabaccheria del centro sfondando un muro per portare via gratta e vinci e denaro.

Le indagini

Ora sono i carabinieri a dover indagare su questi tentativi di furto e cercare di capire se vi siano eventuali collegamenti ad altri episodi avvenuti nella zona. Raid di furti che a ridosso di Pasqua si erano consumati in serie ai danni di negozi a Case Unrra, al Penny Market di via Marconi (dove il ladro aveva tentato di rubare una bicicletta salvo poi accorgersi che i pedali erano smontati), al McDonald’s (dove non è riuscito a entrare), oltre al bar Omar Caffè di via Emili e alla macelleria Bontà Italiana. Raid firmati da un ladro solitario, sembra sempre lo stesso, immortalato dalle telecamere delle attività commerciali, e fortemente riconoscibile per il vistoso tatuaggio della Juve sul collo. Altri furti bizzarri erano stati messi a segno tra dicembre 2022 e febbraio scorso: tre telefonini presi dai tavolini dei bar, 40 kg di noci da un esercizio commerciale e due vetrine del centro danneggiate a pugni, ma in quei casi il responsabile era stato individuato in un irrequieto 23enne cui è stato notificato il foglio di via da Falconara.