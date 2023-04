MONTE URANO - Si terrà il 21 aprile, alle 20, centinaia di palloncini bianchi si leveranno in cielo a Monte Urano e in Puglia per chiedere giustizia sulla morte di Giuseppe Lenoci, lo studente residente a Monte Urano che ha perso la vita il 14 febbraio del 2022 in un incidente stradale avvenuto a Serra dè Conti mentre era impegnato in un progetto di alternanza scuola-lavoro. La manifestazione si terrà il 21 aprile perchè in quel giorno Giuseppe Lenoci avrebbe raggiunto il traguardo della maggiore età. Giuseppe era il figlio di una coppia originaria di Canosa di Puglia, che si è trasferita a Monte Urano. Lo studente frequentava il centro di formazione professionale Artigianelli di Fermo. Quel giorno era sul sedile del passeggero quando il furgone Ford Transit, dopo aver sbandato ed aver oltrepassato il confine della carreggiata, andò a sbattere contro un albero. Per il ragazzo di Monte Urano, che stava facendo uno stage con un’azienda di termoidraulica, non c’è stato nulla da fare. Alla vigilia dell’anniversario della tragedia, la Procura di Ancona ha fatto recapitare al 38enne alla guida del furgone l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per omicidio stradale.