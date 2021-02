Addio a Giuseppe “Pino” Radicetti, storico fondatore di Forza Italia a Macerata

MACERATA - Ieri è venuto a mancare Giuseppe, per tutti “Pino” Radicetti. Fondatore, militante, storico dirigente di Forza Italia nella Provincia e nel Comune di Macerata. «Uomo di grande lealtà, passione, equilibrio, dedizione e impegno civico.



Ai suoi familiari giungano le più sentite condoglianze da parte del gruppo consiliare al Comune di Macerata, del comitato comunale e del coordinamento provinciale», scrivono Riccardo Sacchi, Coordinatore provinciale d - Macerata e Michele Bacchi Commissario comunale di Forza Italia di Macerata. Radicetti aveva 86 anni. Il funerale si svolgerà domani mattina alle 9 nella chiesa Sacro Cuore di Macerata. In tanti, militanti nel mondo politico da sempre, si stringeranno quindi intorno ai suoi familiari che piangono per la scomparsa di Pino per portare un abbraccio e un segnale di vicinanza.

