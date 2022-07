POTENZA PICENA - Grave lutto per il Porto Potenza Calcio. Ieri è scomparso all’improvviso, forse per un malore, Giuseppe Rubiconti, storico preparatore dei portieri. A ricordarlo è il presidente della società, Fabio Sacconi.

«Proprio ieri sera (lunedì, ndr) eravamo con i ragazzi della prima squadra per programmare la preparazione e Giuseppe era con noi - dice Sacconi - . Era tranquillo e scherzava come suo solito. L’ho ringraziato davanti al gruppo perché per lui è tornato a giocare con noi il portiere Francesco Massaccesi che Giuseppe aveva allenato da piccolo. Rubiconti era un punto di riferimento per tutti i portieri: dal più piccolo alla prima squadra. Da giovane aveva militato anche nel Potenza Picena, lui andava oltre il campanilismo. Eravamo pronti a intraprendere insieme la nuova stagione - conclude - purtroppo lui ha intrapreso un altro viaggio».

Tanti i messaggi di cordoglio sulla pagina Facebook della società. Chi ha conosciuto Rubiconti lo ricorda come «un esempio, capace di insegnare che il lavoro e la caparbietà premiano sempre». L’ assessore allo Sport, Giulio Casciotti, parla di «una bellissima figura sportiva. Una persona che si è sempre dedicata allo sport e, specie negli ultimi anni, a quello giovanile. Lo ringrazio per quello che ha fatto: rimarrà il suo ricordo indelebile in tutti noi, sia da giocatore che da allenatore».