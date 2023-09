Temptation Island, Gabriela Chieffo nel mirino dei social dopo i ritocchini: «Irriconoscibile, hai esagerato»

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono una delle coppie protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island che ha fatto ridere, sognare e anche arrabbiare il pubblico a casa per alcuni comportamenti poco corretti del ragazzo. Ma nonostante tutto, l'amore trionfa e i due hanno deciso, dopo il falò di confronto finale, di tornare a casa insieme e darsi un'utima possibilità. Ospiti in una delle prime puntate di Uomini e Donne, Giuseppe ha deciso di sorprendere Gabriela inginocchiandosi di fronte a lei e facendole la proposta di matrimonio e lei, tra le lacrime, ha accettato. I fan hanno notato, tuttavia, che la ragazza si è sottoposta ad alcuni interventi estetici per migliorare alcuni difetti del suo viso, ma secondo alcuni potrebbe aver esagerato.

Gabriela Chieffo e gli interventi estetici

Gabriela Chieffo è stata molto sincera con i suoi follower, ammettendo di essere ricorsa al filler per le labbra alcuni anni fa, ma di essere rimasta molto delusa dal risultato.

Quest'anno ha voluto sottoporsi nuovamente al trattamento, questa volta con un nuovo chirurgo, molto seguito sui social. Nonstante abbia più volte confermato di essere ricorsa solo al filler alle labbra, in molti l'hanno accusata di aver ritoccato anche gli zigomi e la forma del viso, focalizzando molto l'attenzione sulla mandibola.

I fan hanno notato che il dottore a cui si è affidata è seguito anche da Roberta De Grazia, ex tentatrice di Giuseppe, suo fidanzato e tra poco marito.