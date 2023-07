Temptation Island, Francesca scarica Manuel: «La mia era dipendenza, ora sono più forte: se torni non mi trovi più»

A Temptation Island dopo le parole del fidanzato Manuel, Francesca ha chiesto un falò di confronto anticipato: «Per me stare qui non ha più senso, ho solo paura di quello che succederà fuori quando non ci saranno i microfoni e le telecamere».

Temptation Island, Francesca scarica Manuel: «Ora sono più forte, se torno non mi trovi più»

La scelta

Durante la quinta puntata di Temptation Island, Manuel tarda ad arrivare al falò di confronto e Francesca esclama «Ma è uno scherzo! Mi faccio legare al tronco finchè non arriva, non ci credo che non ha accettato ... è scemo».

Dopo una lunga attesa Manuel arriva.

«Vedendomi fare l'esterna con un altro ragazzo - spiega Francesca - lui ha reagito dicendo "sono contento che Francesca ha capito che c'è altro oltre Manuel", io non l'ho mai obbligato a stare con me. La prima volta sei stro**o tu la seconda sei stro**o tu, la quarta sono cog**ona io che te lo permetto».

«Grazie per avermi fatto scoprire la verità qui dentro - prosegue la ragazza - io prima di venire qui ti ho chiesto di dirmi la verità, mi hai portata qui fregandotene del dolore che potevi darmi, perchè sei voluto venire qui? Appena siamo arrivati tu hai subito scelto Greta senza nemmeno guardarmi in faccia, quando siamo entrati nel villaggio dopo tre minuti ho avuto un video e ho pianto».

«Se avessi avuto voglia di stare con Greta l'avrei fatto - replica Manuel - ho passato il tempo a pensare quale fosse la cosa giusta, io di là ho parlato sempre solo bene di te, lo so che ho sbagliato ma qui non l'ho fatto per non recarti un altro danno. Tu nella mia vita mi hai dato tanto, se oggi sono arrivato a una decisione ...». Francesca lo interrompe «Ma quale decisione sono io ad aver chiamato il falò. Tu fuori sei andato oltre e non ti sei fermato per me. Tu mi hai rovinato la vita! Io non ti conosco, ma tu chi sei, quello che mi lasciava e si andava a fare le sco**ate facendomi sentire sbagliata».

La consapevolezza

«Io non ti voglio fare più del male - prova a spiegare Manuel - mi assumo tutte le mie responsabilità e ho capito che voglio stare da solo, per me e per lei. Filippo io sono contento di vederle che lei sta bene, io, te, noi non lo cancellerò mai, quello che abbiamo avuto, però perchè non ti sei mai chiesto perche Manuel va altrove? Se avessi avuto un problema in 14 giorni qui mi sarei portato qualcuno e non l'ho fatto. Lo so che è delusa e sta male, io esco da qui da solo e non con un'altra persona, quello sbagliato sono io. Io non voglio snaturarmi se invece ho voglia di uscire e divertirmi, fra 5 mesi mi ringrazierai».

«Tu hai fatto il tuo percorso e io il mio - prosegue Francesca - in questi anni in cui mi hai mancato di rispetto e mi trattavi di me*da, io mi chiedevo perchè accettassi tutto questo, confrontandomi qui con altre persone, tante volte so di aver sbagliato anche io, sono diventata ossessiva pazza e gelosa, inizalmente è stato amore smisurato in un secondo momento è diventata dipendenza, ma non è amore. Non ti vorrei mai perdere come persona nella mia vita, ma forse non è il tuo momento ma nemmeno il mio».

Le lacrime

Sia Manuel che Francesca hanno la voce rotta dal pianto «Fra tre mesi quando ci rincontreremo avremo sempre il bene, ad oggi tu sei più consapevole e mi fa piacere, sono contento che non stai male, abbiamo fatto un passo avanti oggi e se sarà destino ... io non ho voglia di un'altra persona, voglio solo stare da solo».

Dopo questo lungo chiarimento è il momento per Filippo Bisciglia di fare la fatidica domanda Francesca «Esco di qui sola, ora sono più forte e se ritorni stavolta non ci sono». Manuel «Per il mio bene e per il suo bene esco qui da solo». I due si abbracciano, poi chiudono definitivamente la porta del loro amore e prendono due strade separate