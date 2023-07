Temptation Island, Gabriela perdona Giuseppe. Falò cult tra frasi incomprensibili (di lui) e amore ritrovato (di entrambi). «Dovrebbe essere la madre dei miei figli»

Colpo di scena nella quarta puntata di Temptation Island. Falò di confronto bis tra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. La giovane estetista di Scafati aveva fatto gioire i social dopo aver baciato uno dei single e mollato il fidanzato fedifrago. Filippo Bisciglia aveva annuncia novità e queste si sono puntualmente verificate tra emozioni, frasi incomprensibili (di lui, molto emozionato) e amore, ritrovato, di lei tra una canzone di Massimo Di Cataldo e una di Gigi D'Alessio che hanno incorniciato alla perfezione il momento.

Gabriela e Giuseppe

Il Ritorno

Dopo essere stato mollato nella scorsa puntata di Temptation Island, Giuseppe ha chiesto alla produzione di poter riparlare con Gabriela e con gli occhi lucidi ha spiegato a Filippo: «Senza di lei non riesco ad andare avanti, non ho mangiato e non ho dormito, voglio dirgli la verità una volta per tutte, che l'ho tradita che sono andato a ballare. Per me lei è tutto, dovrebbe essere la madre dei miei figli. Ci siamo detti solo il peggio non quello che è successo. Se esco da qui senza di lei non so come ricominciare, in questi sette anni non mi era mai successo. L'ho capito qui».

Dopo una lunga attesa Gabriela arriva con passo fiero, Giuseppe parte con le scuse: «In questi anni ti ho detto tante bugie e non ho mai avuto il coraggio di dirti la verità, voglio ricominciare partendo da qui.

La decisione di Gabriela

E' tutto vero, ti ho tradita, ogni volta che me lo chiedevi dicevo di no e stavo sempre più male. Ci siamo fidanzata da piccoli: io 16 e tu 12, ci siamo chiusi e tolti molte cose, ra che stiamo crescendo voglio andare avanti senza più paletti. Qui dovevamo fare un'altra esperienza e io ho sbagliato di nuovo. Ho capito il dolore che hai provato tu in questi anni, sei la donna della mia vita e spero di uscire insieme a te e ricominciare da zero»

«Io se devo uscire da qui come sono entrata non ci esco - dice ferma Gabriela - Siamo venuti qui per un motivo e invece ho preso bastonate tutti i giorni, io ho 20 anni non più 12, sono sette anni che siamo fidanzati, la mia testa è cresciuta, voglio e pretendo tutt'altro dalla mia vita. Quello che hai visto era una persona ferita. Per me la libertà è anche andare a ballare insieme»

«Io voglio uscire da qui per un futuro e fra due anni costruire un futuro». Gabriela è sorpresa : «Mi fa piacere, ha ammesso quello che volevo sentirmi. Io lo amo Filippo e lui lo sa, però voglio uscire da qui non come sono entrata altrimenti è un percorso fallito»

Bisciglia : «Siete entrambi cambiati, vi vedo più grandi. Giuseppe hai chiesto scusa oggi , non è mai troppo tardi». Poi la fatidica domanda e Gabriela e Giuseppe sorridenti e in lacrime si baciano ed escono da Temptation Island felici e innamorati.