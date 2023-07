Temptation Island Winter, il reality dei sentimenti raddoppia in inverno: la data della messa in onda, il conduttore, i casting e la location. Le ipotesi

Il falò di confronto, questa volta, si farà probabilmente davanti a un caminetto. Temptation Island raddoppia la messa in onda. Sono da poco usciti i nuovi palinsesti Mediaset per la stagione televisva 2023 e si scopre che il reality del "viaggio nei sentimenti" tronfio dei suoi successi d'ascolti (il programma in queste settimane in onda su Canale 5) ottiene una versione anche invernale. Pier Silvio Berlusconi mette un freno al trash sui canali del Biscone ma riconferma Temptation Island sperimentandone anche una versione tutta nuova. Temptation Island Winter, un riadattamento invernale del format.