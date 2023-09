Temptation Island, Perla Vatiero rompe il silenzio: «Alla sfilata era presente anche Mirko ma…». Poi, chiede scusa a Greta Rossetti

C'è aria di crisi tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti? La situazione non è del tutto chiara. Il dubbio continua ad alimentare la curiosità dei fan di Temptation Island. Il motivo della rottura? Probabilmente c'è di mezzo Perla Vatiero, l'ex fidanzata di Mirko. Durante la sfilata, Perla ha ripreso alcuni momenti di un evento durante la settimana della Milano Fashion week, attraverso dei video. Molti fan hanno notato che sullo sfondo c'era proprio il suo ex fidanzato Mirko. A tale proposito, Perla Vatiero, ha voluto fare chiarezza in merito a tale situazione. Ma andiamo a vedere cosa ha scritto nel dettaglio

Perla Vatiero su Instagram

«Ragazzi chiarisco la situazione una volta per tutte perché mi sembra assurdo quello che sto leggendo - ha scritto Perla Vatiero nelle sue Instagram stories -. Arrivare a dire che io e Mirko ci siamo messi d'accordo mi sembra davvero una follia anche perché se un minimo mi avete conosciuta all'interno del programma, penso abbiate capito che io non accetterei mai che il mio fidanzato stia con un'altra persona solo per fare hype.

Mi stavo godendo la mia vita in maniera spensierata e capisco però che a tutto questo debba dare una giustificazione perché non mi piace passare per la persona che non sono».

Poi, ha aggiunto: «Alla sfilata a cui ho partecipato era presente anche Mirko ma non era con me ed eravamo entrambi con persone diverse. Non era mia intenzione quello di inquadrarlo nel video della storia ma la prospettiva delle modelle che sfilavano purtroppo era quella e anzi chiedo scusa a Greta se ha potuto darle fastidio. Dopo tutto quello che è successo ci siamo salutati da persone mature che hanno vissuto una storia di cinque anni anche perché abbiamo chiarito telefonicamente proprio per poterci vivere le nostre vite e frequentazioni senza rabbia e rancori».

«Non voglio essere la causa di litigi tra loro»

«Tengo a precisare che non voglio essere causa di litigi tra loro, ognuno si vive la propria frequentazione come meglio crede - ha continuato Perla Vatiero -. Io sarò più attenta a evitare determinate situazioni però vi prego di non associarmi più alla sua vita perché oggi non ne faccio più parte. Essere messa in dubbio dopo tutto quello che ho passato mi sembra una follia e tutto questo mi fa ancora più male».