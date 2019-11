Il ladro con il passepartout ripulisce la cassa e razzia le stecche di sigarette

MONTE RINALDO - Colpo nel tabacchi-alimentari: i banditi si sono introdotti all’interno del negozio nel centro paese, forse utilizzando un passepartout.

Una volta all’interno i ladri hanno sottratto tutti i contanti presenti in cassa, circa 500 euro, e alcune stecche di sigarette per un valore di svariate centinaia di euro. Il bottino del colpo ammonterebbe, in totale, a circa un migliaio d’euro. Ad accorgersi del furto ieri mattina, all’atto dell’apertura, il titolare dell’esercizio, che ha immediatamente allertato i carabinieri. Il negozio di Monte Rinaldo non era dotato di sistema di allarme e nessuno, durante la notte, si sarebbe accorto della presenza dei ladri, che, infatti, hanno avuto tutto il tempo per svuotare la cassa e cercare le stecche di sigarette negli scaffali.

