Ruba il portafogli ad un altro cliente distratto: incastrato dalle telecamere

POTENZA PICENA - Dimentica il portafogli sul bancone del tabaccaio, il cliente successivo se lo intasca ma è smascherato dall'impianto di videosorveglianza.E' accaduto lo scorso 2 Agosto in una tabaccheria di Potenza Picena: il distratto cliente è tornato dopo pochi minuti, ma del portafogli non c'era più traccia. Colpa di un uomo del luogo che, entrato poco dopo, ha approfittato della distrazione del titolare per infilarselo in tasca. Ma non aveva fatto i conti con le telecamere: è stato denunciato per furto aggravato dai carabinieri.