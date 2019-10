Montelupone, vetrina spaccata col vaso, ladri incappucciati razziano sigarette e gratta e vinci

MONTELUPONE – Con un vaso mandano in frantumi la vetrata di una tabaccheria, ladri col volto travisato fanno razzia di sigarette e gratta e vinci. Il bottino è ancora da quantificare, ingenti i danni nel locale.

Dipendente della ricevitoria ruba 100 mila euro di “Gratta e vinci” e tabacchi: denunciato

Il colpo è stato messo intorno alle 4 del mattino dell'altro ieri, nella tabccheria “Vizio e Sfizio” in centro, a Montelupone. In azione una banda di malviventi. Erano almeno in cinque, uno ha fatto da palo, gli altri quattro hanno ripulito la tabaccheria.

Loreto, giovane kosovaro arrestato per truffa e minacce: è nei guai

Ultimo aggiornamento: 15:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA