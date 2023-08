MONSAMPIETRO MORICO - Perde il controllo del trattore e precipita nel vuoto. Il tragico incidente è accaduto nel pomeriggio di ieri nelle campagne di Monsampietro Morico. La vittima è Filippo Monaldi, 60 anni. L’uomo era intento a lavorare in un terreno che si trova nei pressi della sua abitazione quando ha perso il controllo del mezzo che è precipitato in un dirupo di circa 60 metri. Forse una manovra sbagliata oppure un malore, saranno le successive indagini a stabilire quanto avvenuto.

Le richieste



Dopo l’allarme, sul posto sono arrivati i militi del 118, i carabinieri, il personale del Soccorso Alpino e Speleologico, l’eliambulanza e un elicottero dei vigili del fuoco, che si è affiancato a quello di Marche Soccorso. I soccorritori sono scesi nel dirupo nel quale l’agricoltore è precipitato, ma ormai per lui non c’era nulla da fare. Le squadre dei soccorritori si sono calate nella voragine con non poche difficoltà, in una zona impervia che ha reso difficile anche per loro recuperare il corpo dell’uomo e quello che rimaneva del mezzo agricolo. Monaldi era un ex impiegato di un’azienda di Grottazzolina: attualmente in pensione, si dedicava alla sua passione di sempre, quella per la campagna. Aveva lasciato il lavoro da poco ed era davvero molto conosciuto nella piccola Monsapietro Morico, sempre presente alle iniziative organizzate in paese: a detta di chi l’aveva conosciuto, Monaldi era una persona davvero squisita, con un grande senso della famiglia, un uomo autentico e sempre attivo.



Gli affetti



Lascia due figli e la moglie Luciana, oltre agli amati nipoti dai quali amava essere circondato. La sindaca, Romina Gualtieri, è sotto choc per la notizia: «In una comunità piccola come la nostra, queste notizie fanno davvero male», dice. Monaldi, da quando era andato in pensione, si dedicava con ancora più passione alla campagna e in particolare alla coltivazione degli ulivi grazie ai quali produceva olio per la famiglia.



La fede



Era molto religioso e partecipava a tutte le iniziative organizzate in paese, prendendo parte alle feste e collaborando sempre con gli organizzatori. Era un uomo che legava con tutti, proveniva da una famiglia numerosa che gli aveva trasmesso il senso profondo della famiglia tradizionale. Il pezzo di terra si trova non molto lontano dall’ingresso del paese, sulla strada provinciale. I carabinieri indagano sulle cause dell’incidente.



Il cordoglio

La notizia ha fatto il giro del paese ma è lutto anche nel Fermano, visto che con le sue iniziative e la capacità di aggregare era conosciuto anche al di fuori dei ristretti confini di Monsampietro, uno dei centri fermani più colpiti dal sisma.