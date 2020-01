Un grattino da 2 euro gliene regala 200mila, la fortuna bacia un uomo di Porto Recanati

PORTO RECANATI - La dea bendata porta in città una Befana con 200 mila euro. Nuova vincita nella super fortunata tabaccheria Monaldi in piazzetta delle Erbe. Ieri mattina con un grattino Super sette e mezzo da 2 euro un portorecanatese si è portato a casa, appunto, 200 mila euro. A raccontarlo soddisfatto è il titolare della tabaccheria situata nella storica piazzetta delle Erbe, Francesco Monaldi, che sul fortunato vincitore mantiene il più stretto riserbo.

«È successo poco dopo le 10 di ieri - racconta il commerciante portorecanatese -. Il vincitore è un uomo che risiede nella nostra città da qualche anno. Un signore di mezza età che viene in tabaccheria ma non è un giocatore abituale.

«Ogni tanto in precedenza ha tentato la fortuna - racconta anche il commerciante -. Non era nella pelle, sono stati attimi piacevoli e di grande soddisfazione. Lui nemmeno si era reso conto di aver vinto tutti questi o soldi. Pensava fosse uno scherzo invece era tutto vero. Chi ha vinto è una persona che merita, un uomo stimato da tutti. © RIPRODUZIONE RISERVATA