La Polizia piomba nella ditta â€‹e sventa un colpo da 200mila euro

FANO – La banda del buco ha colpito ancora, ieri notte a Bellocchi di Fano nel magazzino della ditta Orciani, ma ha dovuto rinunciare al bottino proprio quando sentiva di averlo già in pugno. Sarebbe bastato accendere il motore di un camion rubato, su cui erano stati caricati scatoloni e scatole di cinte, borse e altra merce alla moda, per poi filare via e sparire nel nulla. Sarebbe bastato, ma intorno alle 3 è piombata sul posto una pattuglia del commissariato e tutto il piano è andato in malora. Alla banda di malviventi, composta da tre o quattro elementi, non è rimasto altro che darsela gambe verso i campi circostanti, ognun per sé e il ciel per tutti, lasciandosi alle spalle l’intero bottino (il valore stimato è di circa 200.000 euro) più tutti i mezzi e gli attrezzi utilizzati per il colpo.