Con un grattino da tre euro ne vince 200mila: «È una signora del posto. Contenti per lei, i soldi le faranno comodo»

MONDOLFO - Dentro l’uovo di Pasqua una super sorpresa, quelle che lasciano senza fiato, capace di cambiarti la vita o comunque migliorarla non poco. Una signora della zona con un Gratta e Vinci di soli 3 euro ne ha vinti l’altro giorno ben 200mila. E’ successo al bar, tabaccheria, edicola Caselli che si trova in via Valcesano a Centocroci di Mondolfo. Ha grattato un Gratta e Vinci della serie "Numeri fortunati" e il biglietto si è rivelato davvero fortunato.



La felicità di Caselli

A raccontarlo, felice, il titolare Michele Caselli: «La vincita nel pomeriggio e siamo molto contenti. La cliente è una signora della zona che capita ogni tanto nel nostro esercizio. Ha scelto un biglietto da 3 euro, vincendo la cifra massima in palio per quella tipologia di Gratta e Vinci. Insomma poca spesa e massima resa, fa davvero tanto piacere. E’ rimasta ovviamente sorpresa ma non ha compreso subito a quanto ammontasse la vincita. La mia dipendente mi ha chiamato e successivamente dal terminale abbiamo immediatamente capito che si trattava di una cifra sostanziosa. In un secondo momento la scoperta che la vincita era di 200mila euro. Sono stati momenti di felicità per tutti, chiaramente in particolare per la signora. Credo che questi soldi facciano a lei e alla famiglia, persone normali, tanto comodo, come del resto un po’ a tutti, soprattutto in questo periodo». Vincite così importanti non si erano mai verificate nel bar, tabaccheria, edicola Caselli di Centocroci: «Capitano vincite con una certa regolarità, ma mai prima d’ora di questa portata. Parliamo di Gratta e Vinci’da 10, 20mila euro, mai insomma sopra i 100mila euro. Quando un cliente vince – conclude Michele Castelli - è per noi sempre una grande soddisfazione e stavolta è super perché la vincita è di quelle sostanziose». Proprio così, ben 200mila euro con un investimento di appena 3 euro. E con Pasqua alle porte saranno festività indimenticabili e felici per la fortunata signora e la sua famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA