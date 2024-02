FERMO Nel Fermano ci sono due importanti chiese i cui lavori di riparazione post sisma sono in corso. Si tratta della chiesa di San Gregorio Magno a Montelparo e della chiesa di San Francesco, situata a Monsampietro Morico.

La galleria Ca' Gulino, tra 20 giorni riapre in direzione Urbino-Fermignano. Per finire i lavori ci vorrà tutto il 2024

APPROFONDIMENTI I REPERTI Fano, gli scavi di piazza Costa restituiscono un abbraccio di secoli fa: «L'amore resiste, la storia non lo cancella»

Il rilancio

«L’opera di rilancio del patrimonio di edilizia religiosa prosegue con capillarità - spiega il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli -. L’obiettivo resta quello di restituire alle comunità punti di riferimento imprescindibili non solo a livello spirituale e identitaria, ma anche a livello storico e architettonico. Nei giorni scorsi ho avuto modo di confrontarmi anche con l'Arcivescovo Monsignor Rocco Pennacchio sui 63 interventi che riguardano l'Arcidiocesi di Fermo. L’accelerazione che abbiamo impresso agli interventi sui luoghi di culto, così come in generale, è frutto della costante collaborazione con la Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli e con l’Ufficio Speciale Ricostruzione». La chiesa di San Gregorio, si trova dunque in fase di riparazione. L’Usr ha liquidato il primo acconto del contributo totale, che è di 365.082 euro. A Monsampietro Morico, invece, l’intervento su San Francesco ha un importo totale di 516.651 euro, di cui l’Usr ha appena liquidato un primo acconto di 154.995 euro.