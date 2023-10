Il Commissario post-Sisma Castelli (ex Sindaco di Ascoli): «Il Governo è al lavoro per la legge ricostruzioni»

ANCONA «Il governo Meloni sta lavorando proprio per dare all'Italia una legge che rappresenterà l'hardware normativo volto a regolare e disciplinare interventi e modalità operative, nel caso in cui si verifichino avvenimenti calamitosi»: Parole il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma 2016, Guido Castelli (ex sindaco di Ascoli), che oggi è stato ascoltato in audizione dalla Commissione ambiente della Camera.

Il contesto

Lo ha fatto, come ha spiegato lo stesso Castelli, «nell'ambito dell'esame delle proposte di legge del collega Paolo Trancassini, finalizzate a dare finalmente all'Italia una legge organica e stabile che, in concomitanza con gli eventi calamitosi e specie quelli sismici, non costringa le comunità ad attendere, di volta in volta, una legislazione nuova e specifica».