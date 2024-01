Sisma 2016, il senatore Guido Castelli confermato commissario per la ricostruzione

«Ringrazio il presidente Giorgia Meloni e il Consiglio dei ministri che, questa sera, mi hanno nuovamente accordato la loro fiducia confermandomi nel ruolo di Commissario straordinario alla Riparazione e alla Ricostruzione sisma 2016». Scrive così in un post su Facebook Guido Castelli, ex sindaco di Ascoli ed ex assessore regionale, eletto senatore e quindi incaricato di seguire la ricostruzione del terremoto del Centro Italua.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, ha deliberato la proroga per un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, dell'incarico di Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al senatore Guido Castelli.

«Onoreró questo impegno - scrive ancora il senatore Guido Castelli - continuando a lavorare con dedizione e senza sosta, insieme ai presidenti della Regioni, ai sindaci e a tutta la comunità dell'Appennino centrale».