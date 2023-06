Sisma nelle Marche, il commissario Castelli incontra il ministro Fitto: «Confronto positivo verso ulteriori sviluppi»

ROMA- Il Commissario Straordinario alla Riparazione e Ricostruzione sisma 2016 nelle Marche Guido Castelli ha incontrato il Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto.

Reazioni positive

"E’ stato un incontro proficuo nel corso del quale ho documentato al titolare del dicastero competente sullo stato d’attuazione del Fondo Complementare per le Aree Sisma del Centro Italia, gli esiti delle progettualità finora attivate e approvate nei crateri 2016 e 2009 nell’ambito del programma Next Appennino. Tutto questo anche in previsione di possibili sviluppi e integrazioni delle risorse messe a disposizione per la riparazione socio-economica dei territori colpiti dal sisma” Ha scritto sui social lo stesso Castelli.