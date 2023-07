FRANCAVILLA D’ETE - Torna “La Notte dell’orgoglio marchigiano”, la manifestazione giunta alla sua XIII edizione che premia i personaggi del territorio che si sono distinti in diversi ambiti e contesti e porta nel piccolo borgo di Francavilla d’Ete ospiti illustri del mondo dello spettacolo e dell’informazione.



Lo step



Ieri mattina in Comune si è riunita la commissione di esperti presieduta dal sindaco Nicola Carolini, con la partecipazione di rappresentanti del Comune, della Pro Loco, dell’associazione “Chi mangia la foglia” e delle testate giornalistiche per valutare e selezionare la rosa dei candidati al Premio “Il Guerriero Marchigiano” che sarà assegnato in seno al Gran Galà di sabato 19 agosto in piazza dell’Antico Castello. «Quest’anno c’è stato un exploit di partecipazione dei Comuni patrocinanti che da 40 sono diventati 109 - dice Carolini -. Questo ci riempie di soddisfazione ed è un chiaro riconoscimento al nostro operato che ha sempre puntato ad una selezione dei premiati di alto livello, oggettivamente basata sulla meritocrazia. Una serietà del comportamento che nella scorsa edizione ci ha meritato anche l’apprezzamento della Regione».



L’assenza



Carolini si dice dispiaciuto «di non poter avere accanto a me, per motivi di salute, il patron Tofoni , ideatore di questa manifestazione. Lui mi ha ceduto entrambi i loghi “Notte dell’orgoglio marchigiano” e “Notte orgoglio delle Marche”, e io sento la responsabilità di dare continuità a questo importantissimo evento, che ha lo scopo di valorizzare le eccellenze marchigiane, promuovere i borghi e le loro tradizioni, diffondere la cultura del turismo, dell’enogastronomia e dell’arte culinaria in Italia e all’estero. Che la continuità sia qui a Francavilla d’Ete o altrove dipenderà dai presupposti che si creeranno nel tempo con l’ amministrazione comunale che subentrerà, dato che io sono al terzo mandato e non potrò ricandidarmi». La commissione ha proceduto ad esaminare le tante segnalazioni pervenute su personaggi e aziende che si sono distinti nelle varie categorie prese in considerazione: sport, imprenditoria, innovazione, cultura, sociale e volontariato, ricerca scientifica, spettacolo e tv, musica, e ambiente. A queste si aggiungerà il premio speciale per le categorie Orgoglio italiano e Orgoglio italiano nel mondo.



L’attesa



I nomi dei destinatari del premio si scopriranno solo nella “Notte dell’orgoglio marchigiano”. Quello che è invece già noto e campeggia su manifesti e volantini sono nomi e volti dei Vip che il 19 agosto richiameranno il solito bagno di folla. Ospiti di questa XIII edizione sono il conduttore televisivo Beppe Convertini, gli attori Giorgio Pasotti, Sergio Rubini, Eleonora Giorgi e Hoara Borselli e i cantanti Paolo Mengoli, Riccardo Foresi e Marco Ferradini.