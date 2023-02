MAGLIANO DI TENNA - Piovono finanziamenti a fondo perduto sul Comune di Magliano di Tenna. Con grande soddisfazione il sindaco Pietro Cesetti comunica che il ministero dell’Ambiente e della transizione ecologica ha confermato il contributo a fondo perduto di un milione e 265mila euro per il miglioramento delle reti elettriche della propria azienda elettrica comunale.



L’esito



«Si tratta - rimarca - della conferma di un esito già noto a dicembre scorso, quando Magliano è risultata seconda in graduatoria a livello nazionale tra i beneficiari, addirittura avanti a progetti di specialisti del settore come E-Distribuzione (Enel), Acea, A2A e altri ancora. Un risultato eccezionale per cui sento di dover ringraziare i nostri uffici tecnici, molto impegnati in questi periodi e in sottorganico, e i nostri consulenti Aldo Ricci di Energy Advisors di Roma e Franco Orpianesi. Il contributo si va ad aggiungere a quello dell’asilo nido 0-2 anni di 765mila euro che verrà realizzato in viale America in zona Piane, con la riqualificazione di un’area verde». Insomma “un fine anno con il botto” con oltre due milioni a beneficio.

«Intanto - aggiunge - proprio sul fronte dell’azienda elettrica comunale è stata riaperta l’asta pubblica di vendita attraverso la Stazione appaltante della Provincia di Fermo con il termine che scadrà lunedì 6 marzo. L’eventuale miglior offerente non dovrà pertanto investire altre risorse finanziarie per il riammodernamento degli impianti e della rete elettrica. E questo sarà motivo di maggior appeal ed interesse per chi vorrà manifestare la propria volontà all’acquisto. L’importante è che le opere siano per Magliano e per i maglianesi a miglioramento del servizio di distribuzione dell’energia elettrica».



Le priorità



Cesetti sottolinea anche il perché la sua amministrazione, nel giugno 2020, ben prima delle turbolenze nel settore delle utenze, abbia deciso d ivendere l’azienda elettrica comunale. «La gestione, negli anni, è avvenuta senza mai aver costituito una specifica società esterna partecipata. I crescenti adempimenti amministrativi e burocratici, oltre alle richieste di allaccio per gli impianti fotovoltaici, hanno reso difficoltoso se non impossibile tale esercizio per un piccolo Comune come il nostro e senza personale adeguato».