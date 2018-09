Martellate al nebbiogeno poi i ladri ripuliscono le slot e il cambiamonete

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRANCAVILLA D’ETE - La quiete francavillese è stata scossa nella notte tra lunedì e ieri da un furto che ha visto colpito il circolo Acli cittadino. Un raid di pochi minuti che ha fatto più danni che bottino. I ladri si sono introdotti nottetempo nel locale appena fuori dal centro storico cittadino trovando la via agevolata da una finestra sul retro rimasta aperta.Ma una volta dentro hanno dovuto vedersela con il sistema antifurto nebbiogeno, scattato prontamente. I malviventi, però, l’hanno individuato e preso a martellate, riuscendo così comunque a raggiungere le macchinette. I ladri, infatti hanno forzato la slot machine e la macchina cambiamonete, racimolando in tutto una cifra non superiore ai 500 euro. Ma se si vanno a conteggiare i danni, il conto diventa a tre zeri.