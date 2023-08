Notte dell'Orgoglio Marchigiano, a Francavilla d'Ete premiato il dottor Trignani per i suoi eccezionali interventi su pazienti svegli. Il video

La Notte dell'Orgoglio Marchigiano ha premiato le sue stelle più lucenti. Tra queste, nel Gran Galà di ieri sera, il dottor Roberto Trignani per la ricerca scientifica. Gli eccezionali interventi effettuati alla Divisione di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, a cura dell’equipe multidisciplinare guidata dal dottor Roberto Trignani, responsabile della Sosd, hanno fatto il giro d'Italia (e non solo).

Recentemente il dottor Trignani ha proceduto all’asportazione di un glioma dalla testa di una giovane mamma della provincia di Macerata, tramite la metodologia in awake surgery, ovvero da sveglio, che ha consentito alla paziente di tornare dal figlio appena terminata l’operazione.

Il video

I premiati

Oppure il bambino di 8 anni operato al cervello ascoltando Mozart. E ancora la donna operata mentre realizzava delle olive ascolane. Per lui e la sua equipe l'applauso del pubblico presente a Francavilla d'Ete, dopo la consegna del statuetta del Guerriero Marchigiano ideata da Noris Rocchi da parte del consigliere regionale Billò.

Con lui, a ricevere il premio, anche Carlo Macchini per la categoria Sport; Fiam Italia Srl per l’Imprenditoria; Intreccio Vivo per Storia e Tradizioni; Janux srl per l’Innovazione; Augusta Tomassini per la Cultura; Fondazione Lega del Filo D’Oro per Sociale e Volontariato; Rebecca Liberati per Tv e Spettacolo; Pierpaolo Palloni per la Musica; Diasen Srl e Andolfi & C per l’Ambiente. Il premio Orgoglio Italiano è stato assegnato all’Aeronautica Militare italiana e 313° gruppo addestramento Acrobatico. Tanti gli ospiti vip presenti: da Convertini a Pasotti, Rubini, Mengoli, Giorgi, Ferradini, Foresi, Borselli