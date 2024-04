FRANCAVILLA D'ETE - Tragedia questa sera (1 aprile) lungo la strada provinciale Corridoniana, quasi al confine con la provincia di Macerata. Per cause in corso di accertamento, un'auto con a bordo 5 ragazzi è finita fuori strada.

Nel terribile schianto uno di loro - di circa 20 anni - ha perso la vita. Feriti gli altri quattro, di cui uno è in gravi condizioni. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

+++ Notizie in aggiornamento +++