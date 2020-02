Banda di ladri all'assalto di tre farmacie nella notte: bottini miseri ma tanti danni

MONTAPPONE - Nottata da incubo per le farmacie della media Valtenna. Ben tre quelle visitate dai ladri la notte scorsa: bottino magro, si parla di poche centinaia di euro, ma danni ingenti. Intorno alle 4 i ladri forzano la porta della Farmacia Vitali di Monte Vidon Corrado, entrano nei locali e si impossessano di tutto il contante presente in cassa, poco più di un centinaio di euro. Non toccano invece i farmaci presenti sugli scaffali, né si avvicinano al magazzino dei medicinali.

Pochi istanti più tardi i malviventi sono già davanti alla Farmacia Valla di Montappone. Anche qui provano a forzare la porta ma qualcosa non va. Ma lo loro serata non finisce qui. Venti minuti più tardi e una decina di chilometri più a nord, la banda è di nuovo all'opera di fronte alla Farmacia Pioli di Francavilla d'Ete. Stesso modus operandi: scassinano la porta ed entrano nei locali. Qui però scatta l'allarme: sono le 4.45. I malviventi, sotto pressione, arraffano al volo il registratore di cassa e si danno alla fuga. Bottino 30 euro, diverse migliaia di euro però i danni provocati alla porta di entrata della farmacia. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile insieme agli uomini del comando di Montegiorgio.

