Fermo, voragine prima della rotatoria in centro: la foto fa il giro dei social. L'annuncio del sindaco Calcinaro

FERMO Collassa il cunicolo di una fognatura e bisognerà trovare una strada alternativa. Protagonista la rotatoria cardine del centro di Fermo con l'annuncio dato attraverso i social dal sindaco Paolo Calcinaro.

Il post

"Le giornate da sindaco: sotto la rotatoria cardine del centro di Fermo collassa il cunicolo di una fognatura ed ecco una voragine. Già da domani il Ciip sarà a lavoro, come lo sarà nell'intero weekend, e speriamo di limitare i giorni di disagio! E grazie per la comprensione...per chi viene da Santa Caterina consiglio di passare per piazzale Tupini (croce verde, coni) escluso sabato mattina visto il mercato. Fate girare per favore".