FERMO - Impianti sportivi nuovi e da migliorare, con un occhio alla fruibilità ed all’abbattimento delle barriere architettoniche. Tra lavori in dirittura d’arrivo, cantieri avviati e progetti appena varati, diversi gli interventi tesi a migliorare l’offerta del capoluogo di provincia. Il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, attraverso i suoi canali social, ieri ha evidenziato l’importanza della nuova palestra prossima alla conclusione tra San Tommaso e Lido Tre Archi.



Il post



«Il progetto sta andando in porto e sarà un punto di riferimento anche territoriale – esulta il primo cittadino – di associazioni sportive nel settore delle arti marziali la città ne ha molte, judo, karate, kung fu, oltre alla storica boxe ed al kickboxing. Anni fa abbiamo pensato di costruire un impianto su misura per queste realtà, non “anche per loro”. Ora ci siamo. Anni fa in quel pezzo di terra non c’era nulla ed ora sta prendendo forma un centro sportivo polivalente a disposizione di tutti». La nuova palestra si sta realizzando sul versante est dell’area antistante il lungomare.



L’offerta



Nel progetto è stata realizzata anche un’area fitness ed è prevista una parete da dedicare all’arrampicata sportiva. Sport di contatto come cuore dell’impianto, quindi, ma anche una polivalenza che permetterà di aprirsi ad altre discipline. Sul versante opposto del territorio comunale, intanto, sono partiti a Marina Palmense anche i lavori per un’altra nuova palestra, finanziata con fondi Pnrr per 1,7 milioni di euro.



La riviera



Due progetti agli estremi nord e sud dell’area costiera, stessa volontà di riqualificare spazi e favorire l’aggregazione puntando sullo sport. Nel frattempo, la giunta ha dato il via libera la scorsa settimana al progetto di fattibilità per un ascensore alla palestra della pista di atletica di via Leti. Un intervento che consentirà l’accesso al piano sopraelevato anche alle persone con disabilità. «Vista la grande frequenza della pista d’atletica e della relativa palestra, grazie alla storica e sempre consolidata attività sportiva portata avanti dalla Società Saf, siamo certi che l’ascensore sarà utile e funzionale».



Il quadro



L’intervento, come notano l’assessore ai Lavori pubblici Ingrid Luciani e quello ai Servizi sociali Mirco Giampieri, si inserisce nel Piano triennale opere pubbliche, tra le azioni tese all’abbattimento delle barriere architettoniche e ad attuare una città sempre più fruibile. L’assessore allo sport Alberto Scarfini rimarca gli interventi già realizzati negli anni precedenti nell’area: «Tra le opere va ricordata questa palestra, ampliata dall’amministrazione comunale grazie ad un bando regionale sugli impianti sportivi, così da avere spazi più ampi per l’attività motoria al coperto. A suo tempo venne terminato inoltre il rifacimento totale del manto della pista di atletica, con l’intero circuito rimesso a nuovo».



Il bando



Gli impianti della zona di via Leti «sono stati anche oggetto in questi anni - chiosa l’amministratore che si occupa dell’offerta sportiva in città - di interventi di efficienza energetica, attraverso il bando pubblico Por-Fesr Marche 2014-2020, per favorire la riduzione dei consumi negli edifici pubblici adibiti allo sport, contribuendo ad uno sviluppo energetico equilibrato e sostenibile, in termini di risparmio e di efficienza energetica».