FERMO - Volley Angels Lab, si cambia. La squadra rossoblù di serie B2 giocherà le partite casalinghe del prossimo campionato nella palestra di Campiglione di Fermo anziché al PalaSavelli di Porto San Giorgio. Per la prima volta nella propria storia, la società è stata costretta a lasciare la costa per spostarsi di qualche km nell’impianto sportivo alle spalle della chiesa di San Gabriele dell’Addolorata. Si tratta dell’impianto della parrocchia attrezzato ora di tutto punto per ospitare il campionato.



I motivi



A Porto San Giorgio, come rimarcano dalla società, non c’erano più le condizioni per fare «pallavolo ad alto livello, mancando spazi e orari stabili sufficienti per svolgere la propria attività agonistica: essendo stato impossibile reperire un’altra struttura idonea alle esigenze della prima squadra all’interno del territorio comunale, la società ha deciso per questo trasferimento». Nessuna scelta di campanile, come a volte capita nell’eterna rivalità fra le due città vicine (a proposito: domani a Porto San Giorgio c’è un incontro alla Sala Imperatori dove si torna a parlare di unificazione) ma tecnica, dato che, malgrado l’impegno del Comune, era impossibile garantire alla squadra le giuste condizioni per affrontare un campionato importante come quello di B2. La sede sociale rossoblù resterà sempre ubicata a Porto San Giorgio e le gare della prima squadra verranno giocate nell’impianto di Campiglione. Così facendo Volley Angels Lab consolida anche la propria vocazione di realtà sportiva comprensoriale, aspetto che appartiene alla società rossoblù da tanti anni e che adesso va a includere anche Campiglione (dove inizieranno anche i corsi rivolti ai più piccoli), oltre alla stessa Porto San Giorgio e a Porto Sant’Elpidio. Nel frattempo, la squadra allenata da Jana Kruzikova e da Marco Sbernini, dopo aver trascorso la prima settimana di allenamenti allo stabilimento balneare Peppina di Grottammare e un’altra nell’impianto della Sacrata a Civitanova, ha iniziato le sedute tecniche proprio nella palestra di Campiglione, abbinandole in doppia seduta a esercizi in piscina che vengono svolti al villaggio turistico La Capannina di Porto San Giorgio. «Le prime sensazioni fatte registrare da questo nuovo gruppo – commenta Sbernini – sono molto positive, visto che il gruppo risponde bene alle sollecitazioni, le atlete nuove si sono integrate subito e c’è una bella atmosfera mentre si lavora». Da qualche giorno si è unita al gruppo anche la palleggiatrice Dalia Antonelli, che finora non aveva potuto farlo per precedenti impegni lavorativi. Nelle prossime settimane verranno svolti alcuni allenamenti congiunti con altre squadre, in vista dell’inizio del campionato, fissato a sabato 7 ottobre, alle ore 16.30 in casa contro la Emanuel Raggini Rimini.



Il passato



Non si tratta del primo trasloco, visto che in precedenza, sempre a Porto San Giorgio, la squadra ha giocato anche nelle palestre della Nardi e Borgo Rosselli. Il club, invece, all’inizio della sua storia ha inglobato anche Monterubbiano, mentre ora è stato stretto un accordo con Montegranaro per il campionato di D. Nel frattempo prosegue il lavoro delle giovanili a Porto Sant’Elpidio. Una società che abbatte i confini.