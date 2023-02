Incendio Bakery a Campiglione, incontro sindacati, Aguzzi e Marcozzi: richiesta la cassa integrazione, serve sbloccare il dissequestro dell'azienda

ANCONA - L'assessore regionale Stefano Aguzzi e la consigliera regionale Jessica Marcozzi hanno incontrato, a Palazzo Raffaello, le rappresentanze sindacali della Bakery di Campiglione. L'azienda fermana, 15 giorni fa, ha subito un incendio nel capannone adibito a forno per prodotti alimentari destinati alla grande distribuzione. Avviato l'iter per richiedere la cassa integrazione ordinaria per 60 lavoratori diretti e l'assegno di integrazione salariale per interinali e staff leasing (circa 120 lavoratori).

Il dissequestro

I sindacati hanno spiegato che nonostante la richiesta di dissequestro sia stata già formulata dall'impresa, il sito industriale risulta ancora inaccessibile e per questo è impossibile effettuare una stima dei danni. Per la Regione l'auspico «è che l'incendio non abbia compromesso l'immobile, così da rendere più agevole la ripartenza delle attività produttive, ma la certezza la si avrà solo nel momento in cui si potrà effettivamente entrare in azienda e valutare i danni reali». L'assessoare Aguzzi si è reso disponibile a contattare la proprietà e organizzare un incontro con il sindaco di Fermo Calcinaro.

Un momento dell'incontro in Regione

Bandi e sgravi nell'area

La consigliera Marcozzi ha ricordato che lo stabilimento di Campiglione di Fermo «ricade nell'area di crisi complessa del Fermano-Maceratese; aspetto questo che potrebbe essere un ulteriore vantaggio nel caso in cui l'azienda volesse attingere alle risorse messe in campo con i bandi regionali». Nell'area, peraltro, risulta già avviato l'iter relativo all'approvazione della Zes (Zona economica speciale) che prevede forti sgravi fiscali per le imprese che investono nel territorio.