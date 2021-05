Truffe, cresce l'allarme: ora spuntano gli Sms taroccati per gli acquisti sul web. Poi svuotano i conti correnti

FERMO - Crescono i timori per le truffe sui vari dispositivi come i pc e i telefonini. E un raggiro legato al fenomeno più rilevante di questi ultimi mesi, gli acquisti online, non poteva mancare. Nelle ultime settimane sono arrivare anche dal Fermano numerose segnalazioni per la presenza di una campagna di messaggi attraverso gli Sms telefonici, e non solo, che avvisa gli utenti della presenza di un pacco in giacenza e fornisce un collegamento da cliccare per seguire il tracking.

La beffa

In realtà si tratta di un pericolosissimo Trojan bancario, come viene definito nel linguaggio tecnico, denominato Flu-bot. Una volta cliccato sul link presente nel messaggio si viene infatti reindirizzati a una pagina web del corriere Dhl (che naturalmente non ha nulla a che vedere con quella vera e legittima) dalla quale si scarica un’applicazione Dhl per seguire i pacchi. In questo modo il malware ottiene, una volta installato, la possibilità di accedere ai dati di chi è andato a cliccare all’interno della pagina web farlocca. Avendo l’accesso completo al dispositivo, si sostituirà in pratica a tutte le applicazioni bancarie, finanziarie e di acquisti senza che il proprietario avrà modo di accorgersene, se non quando sarà troppo tardi.



Il tecnico

L’applicazione risulta praticamente impossibile da disinstallare: se per caso qualcuno, distrattamente, l’ha scaricata è meglio che porti subito il cellulare da un tecnico e lo faccia ripulire. Si tratta di un raggiro che può trovare facile sponda fra gli utenti visto che ormai gli acquisti online, soprattutto dopo il periodo di lockdown, hanno avuto un incremento record. Spesso nemmeno ci si ricorda più di aver effettuato un acquisto: quando si legge un messaggio del genere si tende a cliccare subito sul link pensando che sia un pacco in arrivo per conoscere il suo tragitto e sapere quando arriverà, come di solito fanno le più importanti compagnie di spedizione che aggiornano gli acquirenti sui vari movimenti del prodotto acquistato, soprattutto se questo arriva da Paesi lontani come la Cina. Una trappola che va evitata subito. Numerose le segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine ma anche messaggi WhatsApp o Sms che chiedono agli utenti di fare la massima attenzione.

