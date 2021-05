Un 17enne ubriaco finge di gettarsi sotto le auto in corsa, momenti di panico a Macerata

MACERATA - Panico a Macerata. Un diciassettenne, ubriaco, finge di gettarsi sotto le auto in corsa. E’ successo in via Trento. Alla fine il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale civile di Macerata. Il diciassettenne era insieme ad un gruppo di amici quando improvvisamente ha iniziato a mimare il gesto di buttarsi tra le vetture in movimento lungo la strada. Il tutto evidentemente a causa di qualche bicchiere di troppo per il ragazzo.

