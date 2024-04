FERMO Sono entrati dall’officina, hanno scardinato ben 4 porte degli uffici, per poi scappare con un modesto bottino ed un furgone. È il colpo messo a segno nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì in contrada Camera a Fermo, all’azienda di noleggio autobus Francesco Reali. Il furto è stato messo a segno tra le 3 e le 4 del mattino.

APPROFONDIMENTI IL DELITTO Ragazza assassinata ad Aosta, giovane fermano arrestato in Francia IL CORDOGLIO Ast Fermo in lutto, morte nel giro di poche ore l'amministrativa Maria Grazia Morelli e la neurologa Isabella Paolino

Il furto

È stata infatti l’unica ora di buco tra l’uscita di un garagista dall’azienda e l’arrivo in sede di alcuni autisti per una partenza. I malviventi sono arrivati a bordo di una Fiat Panda, che era a sua volta stata rubata, la notte precedente, da un’abitazione poco distante. Dopo l’ingresso in officina, hanno preso un piede di porco, utilizzato per forzare le porte degli uffici al piano superiore. Hanno trovato una cassa con del denaro e l’hanno svuotata. Non c’erano grandi somme, la stima del titolare Francesco Reali è di circa 200 euro.

«Il furto in denaro è poca cosa – commenta l’imprenditore – sono molto più consistenti i danni, dato che hanno scardinato ben quattro porte. Rimane poi l’amarezza nel veder violati i locali, negli uffici c’era il caos, hanno lasciato tutto a soqquadro. Hanno lasciato l’auto con cui erano arrivati, rubata anche quella, e ci hanno portato via un furgone dell’azienda. Lo avevamo acquistato usato, non era nuovo, ma aveva percorso circa 90mila chilometri ed era in perfette condizioni».

Al lavoro, alla ricerca di elementi che possano indirizzare le indagini, gli agenti della polizia di Stato. I poliziotti hanno effettuato un accurato sopralluogo, sia in officina che nell’area amministrativa, a caccia di tracce significative. Il veicolo rubato potrebbe essere utilizzato per altri reati predatori, oppure portato fuori zona per un tentativo di vendita. Possibile che i ladri abbiano avuto qualche aiutante posizionato nelle strade vicine alla sede di Francesco Reali. Visto il flusso di persone e autobus che entrano ed escono dall’azienda, anche in orario notturno, non è infatti frequente trovare il tempo necessario per farvi irruzione. Tutto lascia pensare che i responsabili del furto abbiano studiato con una certa cura i movimenti del personale nei giorni precedenti, così da entrare in azione nel momento più propizio.