Caccia al cinghiale finisce in tragedia: proiettile rimbalza sulla roccia e uccide un 65enne

Un morto nel Fiorentino e un ferito nell'Aretino durante una battuta di caccia al cinghiale. I sanitari del 118 sono intervenuti intorno alle ore 14.30 in località San Lorenzo nel comune di Gambassi Terme ma non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo. La vittima aveva 65 anni e abitava nella zona. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

Cosa è successo in Località San Lorenzo

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, il 65enne è stato raggiunto da un colpo esploso da un compagno di battuta che è rimbalzato su una pietra ferendolo mortalmente.

Incidente anche nel Valdarno aretino

Nella giornata di oggi un altro cacciatore è rimasto coinvolto in un incidente analogo durante una battuta di caccia al cinghiale nel Valdarno aretino, ma senza riportare gravi conseguenze. Durante una battuta di caccia al cinghiale nei boschi del Pratomagno, in provincia di Arezzo, un uomo di 64 anni è stato ferito da un'arma da fuoco poco prima delle ore 11 in località Casamona, nel comune di Loro Ciuffenna.

Il cacciatore è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di fiorentino di Careggi in codice 2 (gravità media). Sul posto sono intervenuti l'automedica del Valdarno, l'ambulanza di Loro Ciuffenna, i vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, era in corso una battuta di caccia al cinghiale quando, per cause ancora imprecisate, è partito un colpo diretto verso l'animale, che è stati mancato, mentre il proiettile è rimbalzato su alcune pietre, colpendo infine il cacciatore ad un ginocchio. Il 64enne non è in pericolo di vita.