TOLENTINO - Battuta di caccia, ieri mattina, per allontanare i cinghiali che negli ultimi tempi erano stati avvistati vicino alle abitazioni, in zona Pace. In particolare la battuta si è tenuta nelle adiacenze del fosso Berlinguer di Tolentino, dove c’è lo spazio adibito allo sgambamento dei cani e nelle vicinanze del centro commerciale Retail park. L’operazione è stata necessaria in seguito a delle segnalazioni di cittadini residenti in quella zona della città, che si sono imbattuti con dei cinghiali. Segnalazioni che sono giunte più di una volta ai carabinieri nei giorni scorsi, nonché al sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi, che ha emesso una ordinanza per procedere con l’operazione che si è svolta ieri mattina.



APPROFONDIMENTI LA SEGNALAZIONE Porto Sant'Elpidio, trovata la testa mozzata di un cane. Torna l'allarme lupi: «Attenti, c'è un branco nel Fermano»

«Sicuramente – spiega il primo cittadino Mauro Sclavi – non sarà la prima e ultima operazione di questo genere: i cinghiali sono stati allontanati ma potrebbero ricomparire in un’altra zona della città. Il problema è che questi animali non temono neanche i cani di grossa taglia che in quella zona abbaiano alla loro vista, come è avvenuto in questi giorni, lo abbiamo potuto vedere dalle immagini delle telecamere installate in quella zona della città. In quest’ultimo periodo ci sono state diverse segnalazioni della presenza di cinghiali in quella zona così abbiamo deciso di procedere con la battuta».



L’operazione è stata coordinata dal comando della polizia provinciale, dal comandante Attilio Sopranzetti. «Era un problema che c’era nel centro abitato di Tolentino – aggiunge Attilio Sopranzatti - e quindi, anche su sollecitazione del sindaco, siamo intervenuti, dato che questi cinghiali si avvinavano alle case. Ho seguito e coordinato l’operazione che si è svolta vicino al Retail park dalle 6 alle 8.30 con l’ausilio di cani per l’allontanamento dei cinghiali e, seguendo un piano di controllo regionale, sei cinghiali, su un totale di otto, sono stati abbattuti in sicurezza dopo essere stati allontanati. Hanno operato oltre una decina di operatori faunistici abilitati a quel tipo di intervento. Gli abitanti di quella zona, al termine dell’intervento, ci hanno ringraziato per l’operazione. È un problema enorme quello della presenza dei cinghiali nelle zone abitate che si presenta anche nelle grandi città». Hanno partecipato all’operazione anche gli agenti della Polizia locale di Tolentino.