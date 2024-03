PORTO RECANATI Maxi colpo con spaccata lungo corso Matteotti a Porto Recanati. Rubate oltre 450 paia di occhiali tra i modelli da vista e quelli da sole per un bottino che si aggira tra i 10 e i 20mila euro. I malviventi hanno agito ieri mattina, intorno alle quattro, con un’auto rubata usata come ariete e abbandonata poco dopo. Sul colpo indagano i carabinieri della Compagnia di Civitanova.

I fatti

A raccontare quanto accaduto è il marito della titolare dell’Ottica Mauri, Maurizio: «Erano circa le 4 - dice - quando è suonato l’allarme. Ho subito acceso le telecamere di videosorveglianza e abbiamo visto che i ladri erano ancora all’interno, con il cappuccio in testa, intenti a portar via la refurtiva. Purtroppo, una volta arrivati sul posto, dove sono intervenuti anche i carabinieri, erano già fuggiti». I filmati delle telecamere sono stati acquisiti dagli inquirenti per ricostruire l’accaduto e rintracciare gli autori del colpo.

«Hanno rubato un’auto - prosegue l’ottico - e poi con questa sono saliti sul marciapiede che hanno percorso per un tratto e, con l’angolo posteriore del mezzo, hanno sfondato la porta del negozio. Hanno portato via circa 450 paia di occhiali, sia da sole che da vista». Subito dopo aver preso la refurtiva sono si sono dileguati a bordo dell’auto rubata. Il mezzo, una Renault Megane, era stato rubato a Porto Recanati e i carabinieri - sul posto i militari della locale Stazione - l’hanno ritrovata abbandonata poco distante dal negozio, senza tracce di refurtiva all’interno. Non si sa, infatti, se i malviventi abbiano avuto dei complici ad attenderli per scappare velocemente o se abbiano proseguito la corsa a piedi. Non è la prima volta che l’Ottica Mauri viene presa di mira dai ladri: «Era successo anche nel 2017 - prosegue il titolare - ma in quel caso il colpo era stato messo a segno in maniera più semplice, senza la spaccata».

Le indagini

Sono in corso a ritmo serrato le indagini da parte dei carabinieri per risalire agli autori del furto. Intanto i proprietari del negozio dovranno fare i conti pure con i danni: ieri la porta era stata riparata provvisoriamente nell’attesa della sistemazione definitiva. Il bottino, invece, come si diceva, si aggira tra i 10 e i 20mila euro. «Continuiamo a lavorare - conclude il titolare - ma il colpo è stato davvero grosso». Ingente infatti il bottino ma anche il danno arrecato all’attività.