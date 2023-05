JESI - Avrebbero narcotizzato i cani utilizzando uno spray soporifero, poi hanno messo fuori uso anche il sistema di videosorveglianza e, una volta eliminati tutti i possibili ostacoli alla loro azione, hanno fatto irruzione nell’appartamento. Il blitz ha prodotto un ricco bottino: i ladri sono si sono dati alla fuga con soldi, monili d’oro e carte di credito.

Il colpo è stato messo a segno nella notte tra sabato e domenica nella zona di via Appennini. In quel momento nell’abitazione non c’era nessuno. I proprietari hanno dato l’allarme al loro rientro, contattando il numero unico d’emergenza 112, quando hanno notato i segni d’effrazione e i cani insolitamente mansueti.

Il sopralluogo



Sul posto, per il sopralluogo, si sono portati i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, i banditi avrebbero spruzzato una sostanza narcotizzante contro i cani, in modo da renderli inoffensivi. Quindi avrebbero manomesso le telecamere prima di forzare un infisso e intrufolarsi nella casa presa di mira. Hanno messo a soqquadro tutte le stanze, fino a quando non hanno trovato soldi e gioielli. Dopo aver fatto razzia di preziosi se ne sono andati senza che nessuno potesse vederli e, apparentemente, senza lasciare tracce.