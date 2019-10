Raid dei ladri nella case e nei garage: spariscono gioielli e una bicicletta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Torna l’allarme furti nelle case, dove periodicamente i topi di appartamento (e in questo caso pure di garage) si ripresentano, rovistando e portando via quello che trovano di interesse. Ad essere colpiti, in particolare, nei giorni scorsi, un’abitazione ed un garage di un unico edificio e un altro garage che si trovano nella zona della Valdaso in due centri distinti.I malviventi hanno portato via dall’appartamento alcuni gioielli ed oggetti di valore, mentre dal garage hanno trafugato una bicicletta. E di conseguenza cresce pure l’insicurezza perché se è vero che nelle case il pericolo per le persone è maggiore, è anche vero che nei garage i bottini possono essere davvero consistenti.