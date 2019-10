Colpi in casa, manette alla banda del foro Sono gli autori di 73 furti nelle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - In manette gli specialisti dei colpi in casa. I carabinieri di Osimo hanno arrestato a Santa Maria Capua Vetere e Casaluce (Caserta), in esecuzione di un'ordinanza del gip del tribunale di Ancona, 2 albanesi, rispettivamente di 36 e 32 anni. I due sono ritenuti responsabili, insieme ad altri complici che la procura sta identificando, di 73 furti in abitazione (di cui 17 tentati) nelle Marche (36, di cui 17 in provincia di Ancona, 13 in quella di Macerata e 6 in provincia di Fermo), in Umbria (3, tutti a Foligno) e in Campania (34 tra le province di Salerno ed Avellino). Duecentomila euro il bottino complessivo quantificato dai carabinieri. Le indagini, durate 7 mesi, sono state condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo e sono partite da una sequenza di 7 colpi messi a segno a Camerano il 18 febbraio 2019 in abitazioni poco distanti l'una dall'altra e tutte a ridosso della corsia nord dell'autostrada A14.