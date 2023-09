FERMO - Droga nel Fermano, continua la controffensiva lanciata dalle istituzioni locali. Se c’è un’offerta ben strutturata e funzionale è segno che c’è una domanda importante, clienti che arrivano non solo dalle Marche. C’è un mercato in fermento e gli equilibri cambiano di volta in volta: bande rivali si fanno la spia per prendere la piazza e in queste trasformazioni cambiano gli equilibri e i pusher, ma il quantitativo di droga in circolazione è sempre lo stesso. Semmai aumenta.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI L'estate segreta di Galina Banea (trovata morta in spiaggia) ha una certezza: è annegata. Ma perché era seminuda? Servono altri esami LE INDAGINI Morte di Porto Sant'Elpidio, si è tenuta l'autopsia sul corpo di Galina Banea: si attendono i risultati dell'esame tossicologico



L’attenzione



Si accendono i riflettori sul quadrilatero della droga dopo le ultime morti sospette, anche se nel caso della giovane moldava ritrovata senza vita in mare alla Faleriense occorre attendere i risultati ufficiali dell’esame tossicologico. Sotto esame la costa nord della provincia, fra Porto Sant’Elpidio, le vie più nord di Lido Tre Archi, più vicine al ponte sul Tenna, e alcune aree a rischio in centro a Porto San Giorgio, dove sono stati pizzicati anche alcuni consumatori minorenni. Con fari puntati, ovviamente, sulla vicina piazza di Civitanova. Il caso di Luca Cappelletti, il 43nne di Civitanova trovato morto il 17 luglio sotto il ponte di Tre Archi, è un punto interrogativo: il civitanovese era rientrato a casa dopo un periodo in un struttura di recupero per tossicodipendenti, e anche in questo caso non c’è ancora l’esito dell’esame autoptico. Ma l’ipotesi degli inquirenti è il decesso per overdose.

Il giallo della morte di Galina Banea

Lascia appunto aperti numerosi interrogativi anche la 33enne Galina Banea. La giovane era seminuda, con indosso solo reggiseno e maglietta, e questo è un altro elemento che aggiunge mistero al misero. In quest’estate segnata dai lutti c’è poi la vicenda del 35enne elpidiense trovato morto in mare il 17 agosto: il giovane è morto annegato e il suo decesso, anche se legato ad altri motivi, è un’altra tragedia che segna quest’estate difficile. Una stagione che appare particolarmente calda sul fronte della droga, che registra quotidianamente più interventi delle forze dell’ordine tra sequestri, arresti, inseguimenti di pusher in fuga, poliziotti e carabinieri in prima linea per sedare risse tra clan. Si registra un’impennata nel consumo di cocaina ed eroina e quello che più preoccupa è che si comprende nella vendita e nell’acquisto l’eroina fumata e/o inalata: costa meno, non è mai pura e a volte tagliata con sostanze che possono risultare micidiali.



La mobilitazione



Per questo l’attenzione delle forze dell’ordine è sempre più concentrata sul mondo della droga, nelle strade e nei locali si concentrano le pattuglie in borghese e in divisa. Ci sono stati diversi casi di intossicazione e overdose anche nel periodo invernale, sempre nel perimetro dello spaccio dove si sono insediate bande rivali che si contendono il mercato e hanno i loro “laboratori” dove smerciano roba, pusher in bicicletta o monopattini elettrici, coperti dalle vedette sui palazzi, a presidio del territorio. Bande per il 90% di nordafricani che vendono a una clientela per il 90% di italiani, in un circolo vizioso che le istituzioni, nonostante tutto l’impegno, non riescono a smantellare. In questi ultimi giorni sono anche stati rafforzati i controlli, in particolare a Porto Sant’Elpidio, nel mirino i locali considerati a rischio (un bar è stato più volte chiuso dalle Questura) ma anche la zona del centro, fra piazza Garibaldi e la villa comunale. Mobilitata anche la polizia locale. L’ultimo allarme è relativo a una rissa in via Battisti, quasi sicuramente legata al controllo dello spaccio.