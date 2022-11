FERMO - Raffica di controlli durante il lungo ponte di festa con servizi straordinari disposti, come avevamo anticipato nei giorni scorsi, dal questore di Fermo Rosa Romano. L’impiego di personale della stessa Questura di Fermo, ma anche del Comando provinciale dei carabinieri, e di quello della Guardia di finanza, con l’ausilio di due unità cinofile e della polizia locale di Porto Sant’Elpidio, ha permesso di tenere d’occhio l’area considerata più a rischio di tutto il territorio di questa provincia, quella della costa nord. In particolar modo nella serata di lunedì scorso, e ne abbiamo riferito in parte ieri, sono stati effettuati controlli nelle zone di ritrovo dei giovanissimi e in una di queste sono stati identificati 8 minorenni.

Qui il cane antidroga della Guardia di finanza ha segnalato la presenza di droga che era stata gettata a terra. La sostanza è stata rinvenuta e sequestrata a carico di ignoti. Sono stati inoltre controllati 16 esercizi commerciali, identificate più di duecento persone e controllate circa 50 auto. Attività operative anche in occasione dei festeggiamenti di Halloween e della festa del patrono di Porto Sant’Elpidio che si sono svolti senza particolari criticità anche grazie al capillare impegno delle forze dell’ordine. Fra le zone teatro dei blitz anche piazza Garibaldi a Porto Sant’Elpidio, con un massiccio spiegamento di forze davanti ai locali più gettonati dai giovani.