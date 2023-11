PORTO SANT’ELPIDIO - Si è rovesciato all’improvviso, con tutto il carico di polli vivi che stava trasportando, un autotreno che transitava in direzione sud, ieri mattina lungo la A14. Poco più a sud del casello di Civitanova, il tir, per cause da accertare, ha perso il controllo ed è finito su una fiancata. Immediato l’allarme, che ha visto sopraggiungere nel giro di pochi minuti i vigili del fuoco di Fermo e di Civitanova, insieme ad una pattuglia della polizia autostradale di Porto San Giorgio. Il rovinoso ribaltamento intorno alle 7.30.



I timori

Una situazione caotica che ha prodotto significativi rallentamenti lungo la corsia e la chiusura di una delle carreggiate, per consentire le operazioni di soccorso. Il conducente non ha riportato conseguenze e non sono stati coinvolti altri veicoli. Nell’impatto, diversi esemplari sono deceduti, mentre le gabbie che custodivano gli animali hanno retto, evitando che il carico si disperdesse lungo il tracciato autostradale, con conseguenze molto pericolose. La motrice del veicolo è rimasta in asse. Da chiarire cosa abbia innescato l’incidente, che comunque non ha interessato altre vetture, né sono risultate, sulle prime battute, anomalie nel funzionamento del mezzo pesante. Impegnato anche il personale di Autostrade, per liberare la corsia e rimettere in piedi il rimorchio.



Il trasporto



Nel frattempo, la società che stava effettuando il trasporto del pollame, chiamando un altro autocarro, ha provveduto a trasbordare tutte le gabbie per portare a destinazione il carico. L’operazione è stata effettuata su una piazzola di emergenza, poche decine di metri a sud del punto dell’incidente. In A14 è stato chiamato ad un sopralluogo anche il personale del servizio veterinario, per una verifica sulle condizioni degli animali dopo il violento impatto con l’asfalto e sulla tenuta delle casse che li contenevano. Si sono formate lunghe code sul tratto sud dell’autostrada, anche se il flusso non si è mai completamente fermato e sono rimaste percorribili due delle tre corsie di marcia.