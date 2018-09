La costa di nuovo sott'acqua, tanti disagi strade e sottopassi chiusi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - La costa di nuovo sott'acqua dopo il forte temporale che si è abattuto sul territorionel rpimo pomeriggio. Disagi e allagamenti a Porto San Girogio, sopratutto nella zona sud e Via XX Settembre. Nel sottopasso di via Solferino sono dovuti intervenire i pompieri per soccorrere alcuni automobilisti rimasti imprigionati dall'acqua. Chiusa via Petrarca anch'essa allagata e alcuni sottopassi. Disagi anche in centro con diversi garage finiti sott'acqua. Situazione critica anche in via Canada a Porto Sant'Elpidio. A Sant'Elpidio a Mare è stato necessario l'intervento dei vigli del fuoco sulla Mezzina per una pianta caduta. Altri alberi caduti in via Galilei e via Molino. Qualche frana anche nei centri dell'entroterra. Non si registrano feriti.