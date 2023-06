Fermo, irrompe nel B&B, picchia e rapina una donna: preso grazie alla videosorveglianza

FERMO - Lo scorso 12 giugno 2023, aveva rapinato una giovane donna all'interno di un B&B della cittadina rivierasca, ai danni di una giovane donna italiana. Ora i polizotti di Fermo sono riusciti a dargli un volto e a denunciarlo.

Ancona, minaccia la moglie con la pistola e un coccio di vetro alla gola e tenta di investirla: non può più avvicinarsi

L’uomo, dopo essere riuscito ad entrare nella struttura ricettiva, sfondando a calci la porta d’ingresso, aggrediva fisicamente la donna che veniva derubata dei suoi effetti personali tra cui un telefono cellulare e del denaro contante. La vittima, a seguito dell’aggressione, riportava lesioni al setto nasale e ad un polso guaribili in dieci giorni.

L’uomo è stato riconosciuto grazie ai risconti ideo: si tratta di un trentenne, nordafricano, regolare sul territorio nazionale, residente nel fermano, già conosciuto dalle forze dell’ordine e gravato da numerosi precedenti penali per analoghi reati. È stato denunciato dai poliziotti della Squadra Mobile per il reato di rapina aggravata da lesioni.